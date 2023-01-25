Балицкий сообщил, что ВСУ разместили группировку размером до 40 тысяч военных в районе Запорожья Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины расположили группировку в размере до 40 тысяч бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сегодня, 25 января, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Под Запорожьем стоит довольно большая группировка, по разным подсчетам, это до 40 тысяч боевиков", - уточнил он в эфире телеканала "Россия-24".

Также Балицкий добавил, что ВСУ концентрируют свои силы возле подконтрольного Киеву города Запорожья и готовятся к контрнаступлению.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.