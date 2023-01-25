Лукойл готов обратиться в суд из-за слухов о поставках топлива на Украину

Лукойл не поставлял в прошлом году продукцию в Киев с завода в Бургасе (Болгария) или по иным каналам, говорится в пресс-релизе компании:

«ЛУКОЙЛ, в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, ещё раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы. Указанные в публикациях предположения также опровергнуты представителем посольства РФ в Республике Болгария.

Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы.

Известно также, что за рубежом бренд ЛУКОЙЛа иногда упоминается в рамках антироссийской кампании.

Эта заведомо ложная, бездоказательная и провокационная информация вброшена оппонентами нашей страны в европейских государствах для решения своих сугубо внутриполитических споров. Она была неоднократно опровергнута ЛУКОЙЛом. Ее появление и искусственное тиражирование в публичном пространстве России связано, на наш взгляд, с нечистоплотной конкурентной борьбой на отечественном энергетическом рынке. Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании ЛУКОЙЛ в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций. Компания оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей деловой репутации