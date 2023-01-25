Дипломат Гаврилов заявил о готовности Москвы принять жесткие меры, если Киеву поставят оружие для ударов по России Фото: Александр КОЦ

Москва готова к жестким ответным серам в случае, если американская сторона и страны НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по России. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

- Если Вашингтон и военный альянс поставят украинской стороне вооружение для нанесения ударов вглубь РФ по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, то это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия, - сказал дипломат во время своего выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Его слова приводят РИА Новости.

Он также посоветовал "не говорить потом, что мы вас не предупреждали".

Как писал сайт KP.RU, еще весной 2022 года российский МИД направил ноту всем странам, поставляющим на Украину оружие.

А накануне советник офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эскалация конфликта является неизбежной, удары якобы будут нанесены по крупным городам РФ, писали СМИ. Однако депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал такие планы Киева шизофренией.