Депутат Шеремет назвал шизофренией планы Киева нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет назвал шизофренией планы Киева нанести удары по Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что эскалация конфликта является неизбежной, удары якобы будут нанесены по крупным городам России, об этом сообщали разные издания.

"С одной стороны, такого рода заявления и планы - проявление тяжелого психического расстройства в виде шизофрении. С другой – это попытка отвлечь, в первую очередь, украинское общество, от провалов на фронте и также выпросить у Запада очередной транш и военную помощь, чтобы продлить агонию киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 января 2023 года публикует сайт KP.RU.