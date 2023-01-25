Врач рассказала, на какую болезнь указывает сонливость Фото: pixabay.com

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог клинико-диагностического центра «К9» Наталья Шиндряева в беседе с изданием Газета.Ru назвала причины сонливости, предупредив о том, что игнорировать такую проблему не стоит

При появлении бессонниц Шиндряева посоветовала быстрее обратиться к эндокринологу, а также сдать назначенные им анализы, уточнив, что «беспричинная сонливость, или гиперсомния, может быть вызвана проблемами с щитовидной железой».

Специалист также сообщила, что подобное состояние может быть связано с «иными гормональными расстройствами, анемией, болезнями печени и почек», а также с онкозаболеваниями. «Важно вовремя обнаружить причину», - отметила эксперт.

Ранее врач Ирина Терещенко рассказала, что человек чувствует постоянную усталость, а также хочется спать, когда у него развивается диабет. Как писали «Известия», другими признаками диабета специалист назвал чувство жажды, а также медленное заживление ран.

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов также предупредил, что дремота в течение дня может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. При этом, как сообщал Life.ru, специалист отметил, что дневная сонливость может возникать в осенне-зимний период, когда мало света, проходя, когда увеличивается световой день.