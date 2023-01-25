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НовостиОбщество25 января 2023 17:56

Астроном ответила, когда можно будет увидеть пролетающую мимо Земли комету

Но погодные условия для этого должны быть идеальными
Елена АКИМОВА
Астроном ответила, когда можно будет увидеть пролетающую мимо Земли комету. Фото: Московский планетарий

Астроном ответила, когда можно будет увидеть пролетающую мимо Земли комету. Фото: Московский планетарий

1 февраля пролетающую мимо Земли комету будет видно невооруженным глазом, но только при идеальной погоде. Расстояние между ней и нашей планетой составит примерно 42 млн километров.

Астроном Мария Боруха рассказала, где будет видно встречу особенно хорошо.

Комета уже прошла свой перигелий, то есть оказалась максимально близко к Солнцу. Но опасаться столкновения с Землей не стоит, расстояние слишком высоко. 42 млн километров – это в сто раз дальше, чем Луна.

Из большинства регионов комета будет видна плохо. А если и видна, то только блеклой точкой. Но погодные условия в этот момент должны быть идеальными.

- Даже в максимальной точке лучше наблюдать с биноклем. Невооруженным глазом комету можно будет наблюдать только в самых идеальных условиях. Но тогда зеленый цвет ядра и хвосты рассмотреть не получится, - сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Идеальными условиями считается безоблачная погода и отсутствие городских огней.

С 26 января комету стоит искать к югу от звезды RR Малой медведицы. В ночь с 31 января на 1 февраля года комету будет видно неподалеку от Полярной звезды. До февраля небесное тело смогут наблюдать только жителя северного полушария, передает РИАМО.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал «360», какие астероиды могут угрожать Земле и как предотвратить столкновение с ними.