Астроном ответила, когда можно будет увидеть пролетающую мимо Земли комету. Фото: Московский планетарий

1 февраля пролетающую мимо Земли комету будет видно невооруженным глазом, но только при идеальной погоде. Расстояние между ней и нашей планетой составит примерно 42 млн километров.

Астроном Мария Боруха рассказала, где будет видно встречу особенно хорошо.

Комета уже прошла свой перигелий, то есть оказалась максимально близко к Солнцу. Но опасаться столкновения с Землей не стоит, расстояние слишком высоко. 42 млн километров – это в сто раз дальше, чем Луна.

Из большинства регионов комета будет видна плохо. А если и видна, то только блеклой точкой. Но погодные условия в этот момент должны быть идеальными.

- Даже в максимальной точке лучше наблюдать с биноклем. Невооруженным глазом комету можно будет наблюдать только в самых идеальных условиях. Но тогда зеленый цвет ядра и хвосты рассмотреть не получится, - сказала эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Идеальными условиями считается безоблачная погода и отсутствие городских огней.

С 26 января комету стоит искать к югу от звезды RR Малой медведицы. В ночь с 31 января на 1 февраля года комету будет видно неподалеку от Полярной звезды. До февраля небесное тело смогут наблюдать только жителя северного полушария, передает РИАМО.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал «360», какие астероиды могут угрожать Земле и как предотвратить столкновение с ними.