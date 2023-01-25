Бывший советник Пентагона Макгрегор: Путин привел США в отчаяние мощными ударами по ВСУ

Тактику Владимира Путина в ходе СВО публично позитивно оценили в Соединенных Штатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США впали в отчаянии после решения президента РФ Владимира Путина начать военную спецоперацию на Украине. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в ходе стрима на своем официальном YouTube-канале.

«Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться», — рассказал бывший советник руководителя американского военного ведомства. По его мнению, когда власти РФ увидели перед собой украинскую армию, готовящуюся к нападению, они сказали: «С нас хватит, мы положим этому конец».

По словам американского военного эксперта, у него нет абсолютно никаких сомнений в том, что Россия успешно завершит СВО, а Вооруженные силы РФ выполнят все, стоящие перед ними цели. А вот успех Украины в ходе боевых действий попросту абсолютно невозможен, добавил Макгрегор.

Решение о проведении специальной военной операции РФ на Украине Владимир Путин публично озвучил 24 февраля минувшего года. Тогда российский президент публично сообщил, что Москва больше не намерена терпеть многолетний непрекращающийся геноцид мирного населения республик Донбасса со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.

По словам Путина, основными целями СВО являются защита мирных жителей ЛНР и ДНР (Луганской и Донецкой народных республик), а также полная денацификация и демилитаризация Украины. Президент России неоднократно подчеркивал, что нисколько не сомневается в том, что все цели и задачи специальной военной операции на Украине будут достигнуты Вооруженными силами РФ.