Воздушную тревогу объявили в Одесской области и на подконтрольных Киеву частях Запорожья и Херсона

Информации о взрывах и обстрелах пока не поступало Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, а также в подконтрольной Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Данные об этом размещены на онлайн-карте тревог, которая функционирует при поддержке Минцифры Украины.

Кроме того, о воздушной тревоге, объявленной в регионе, в социальных сетях сообщают жители и чиновники Днепропетровской области Украины.

При этом стоит отметить, что на данный момент никакой информации о возможных взрывах или обстрелах в вышеупомянутых областях и территориях пока нет.

При этом украинские власти призывают граждан страны не пренебрегать воздушными тревогами, несмотря на то, что часть из них регулярно оказывают ложными.

Воздушная тревога в ряде случаев может свидетельствовать о нанесении Вооруженными силами РФ массированных ударов высокоточным оружием по военным и инфраструктурным объектам на территории Украины, которые осуществляют в рамках проведения на территории страны специальной военной операции. Как отмечал российский президент Владимир Путин, подобные удары наносятся в ответ на многочисленные циничные террористические действия со стороны боевиков и руководства киевского националистического режима.