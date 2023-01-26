Украинские силовики запугивают жителей Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Служба безопасности Украины (СБУ) и другие украинские спецслужбы активно вербует агентов среди мирного населения Херсонской области РФ. Более того, представители киевского режима путём шантажа и подкупа принуждает мирных граждан к организации и проведению различных антироссийских акций, диверсий и совершению других противозаконных действий.

Такую информацию распространило российское информагентство РИА Новости. В материале отмечается, что соответствующие данные о массовой вербовке украинскими спецслужбами мирных жителей Херсонщины предоставил журналистам задержанный в ходе оперативных мероприятий житель региона Андрей. Известно, что он был завербован сотрудниками СБУ еще в марте 2022 года.

«Под давлением СБУ дал согласие на сотрудничество, в противном случае они угрожали расправой над моей семьёй», — отметил житель Херсонской области РФ в разговоре с представителями СМИ. Он подчеркнул, что с подобного рода ситуациями также пришлось напрямую столкнуться и многим его знакомым - они были вынуждены начать работать в интересах СБУ из-за постоянных и многочисленных угроз и активного психологического и морального давления со стороны различных украинских силовиков.