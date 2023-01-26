Американский журналист обвинил элиты США в использовании конфликта на Украине для обогащения

Такер Карлсон выступил с жесткими и обличительными заявлениями в адрес американских элит Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские власти и корпорации заинтересованы в продолжении конфликта на Украине из-за жажды наживы. Такое мнение публично высказал ведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон.

Как отметил Карлсон, конфликт на Украине не прекращается из-за действий администрации президента США Джо Байдена, которая может подтолкнуть Киев к мирному соглашению с Москвой. "В чем причина? Да потому что на этом можно нажиться!" – подчеркнул он.

По словам Карлсона, коррумпированные американские чиновники, политики и бизнесмены беззастенчиво пользуются вооруженным конфликтом на Украине, чтобы успеть заработать как можно больше денег (а на жизни простых украинцев им абсолютно наплевать). Кроме того, как полагает американский журналист, Белый дом абсолютно цинично поддерживает и финансирует украинское руководство (во главе с президентом страны Владимиром Зеленским и его ближайшими соратниками), которое является абсолютно беспринципным и коррумпированным.

Ранее появилась информация о том, что действующий американский президент Джо Байден якобы по совету своих политических консультантов в ближайшее время может изменить позицию по поводу предоставления Украине финансовой и военной помощи. По данным источников в команде Байдена, после последнего пакета военной помощи бойцам Вооруженных сил Украины американский лидер собирается взять паузу и вообще не делать никаких заявлений об украинском конфликте.

Все дело в том, что, как отмечают аналитики, эта тема крайне непопулярна среди рядовых избирателей в Соединенных Штатах и излишняя зацикленность на ней может сыграть с Байденом злую шутку в ходе предстоящей предвыборной кампании (нынешний президент США планирует в качестве кандидата от Демократической партии переизбраться на новый четырехлетний срок в 2024 году).