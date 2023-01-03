NewsJournal: рейтинг Байдена не позволяет ему обещать бесконечную помощь Киеву

Джо Байден оказался в крайне затруднительном положении Фото: Shutterstock

Предстоящая попытка переизбрания в 2024 году и традиционное нежелание Соединенных Штатов Америки быть вовлеченными в затяжные кризисные ситуации не позволяют действующему президенту США Джо Байдену обещать Украине бесконечную помощь.

Информацию об этом распространила американская газета NewsJournal.

«Байден очень хорошо говорит, что США с Украиной „столько, сколько потребуется“, но Байден не в том положении, чтобы давать такое обещание», — говорится в материале газеты.

Ранее стало известно о том, что с требованиями о прекращении оказания военной и финансовой помощи Украине со стороны США стали все активнее публично выступать представители американской Республиканской партии. Они полагают, что Вашингтону нужно сосредоточиться на своих внутренних проблемах, а в конфликте на Украине сделать все для скорейшего заключения мира.

Такое мнение, в частности, неоднократно высказывала член Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.