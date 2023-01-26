В России предложили изымать дачи и участки за долги по членским взносам в СНТ Фото: Александр ГЛУЗ

В России предлагают изымать дачи и участки в садовых некоммерческих обществах, если их владельцы не платили целевые и членские взносы в течение трех или более лет.

По информации «Известий», с такой инициативой к правительству РФ обратилась федеральная компания «Этажи». Руководитель центра загородной недвижимости компании Антон Сауков уточнил, что членские взносы в СНТ включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию.

Как сказано в письме «Этажей» правительству, «дачные общества смогут изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом».

По словам Саукова, как правило, это заброшенные земли, и таких участков в садовых товариществах около 10–20%. Сейчас изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости участка, при этом срок подачи иска по задолженности должен составлять всего три года.