Россияне стали вдвое чаще досрочно гасить свои кредиты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские граждане в 2022 году стали вдвое чаще закрывать потребительские кредиты раньше срока. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на БКИ «Скоринг Бюро».

Гендиректор бюро кредитных историй Олег Лагуткин сообщил, что средний уровень полного досрочных выплат по кредитам в первые месяцы 2022 года увеличился сразу до 8%, при этом по всем видам банковских займов, а в отдельные периоды этот показатель достигал 12,2%. Уточняется, что в предыдущие два года, в 2020 и 2021 годах, данные почти не менялись, оставаясь в районе 6,5-7%.

Сообщается, что самые серьезные изменения зарегистрированы по потребзаймам. В 2020 и 2021 годы полное досрочное погашение отмечалось в среднем по 9-9,5%, а в 2022 году - 18%, при этом в некоторые периоды данные показатель доходил до 23–26%. По ипотеке досрочные погашения в отдельные месяцы достигали 1,7%, что в четыре раза превышает значения за предыдущие периоды.

Как считают экспертов, причиной роста досрочных погашений стало желание заемщиков пораньше избавиться от долгов в условиях неопределенности.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Центробанк России готовит к внесению в Госдуму РФ закон о самозапрете на получение кредитов.