Россиянам предложат самостоятельно запретить себе брать кредиты и займы

Фото: REUTERS

К внесению в Государственную думу готовится проект закона, который позволит российским гражданам самостоятельно через портал «Госуслуги» установить запрет на получение кредитов и займов. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального банка РФ.

Сообщается, что для включения такой функции, необходимо будет выставить специальный запрет в своей кредитной истории. Предполагается, что подобные меры будут действовать в отношении всех профессиональных кредиторов, а не только банков, где у человека уже есть счет.

Уточняется, что самозапрет, установленный на «Госуслугах», автоматически попадет в бюро кредитных историй, а банки, которые будут запрашивать информацию о кредитной истории при получении заявки на кредит, увидят данные ограничения.

В Банке России уточнили, что данные проект уже прошел межведомственное согласование, получив поддержку рынка, поэтому на данный момент готовится к внесению на рассмотрение в Госдуму. Специалисты отмечают, что для реализации данного механизма нужно будет внести изменения в законы о кредитных историях, а также в законы о потребительском кредите.

Напомним, накануне в Госдуме сообщили, что механизм «постоянных» кредитных каникул заработает в России в марте этого года. На данный момент на кредитные каникулы имеют право только мобилизованные или же те, кто взял ипотеку.