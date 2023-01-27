Российский танкист рассказал, что немецкий танк Leopard ждет на поле боя Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие, находящиеся в зоне проведения спецоперации, уверены , что справятся с немецкими танками Leopard.

По словам механика-водителя танка Григория с позывным "Vетер", очень многое зависит от выучки и слаженности экипажа.

- Касательно танков Leopard ... Они ведь тоже бывают разных моделей, разных годов выпуска. Если мы встретим Leopard или Challenger тех же годов выпуска, что и наши танки, то, я думаю, что мы успешно с ними справимся. По одной простой причине: очень многое зависит не от самой техники, а от выучки экипажа. ...Я думаю, мы справимся. Может быть и не без проблем, но справимся, - рассказал танкист Ruptly.

Также Григорий добавил, что у российских экипажей есть боевой опыт, кроме того, все они обучены.

- Стоит понимать, что нам же будут противостоять противники только-только обученные на незнакомой для них техники. Тем более зарубежной, - уточнил боец.

Накануне полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые собираются поставить Киеву, не смогут увеличить эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что такая техника требует прикрытия, которое украинская армия не может сформировать.