Российский полковник рассказал о главной уязвимости танков Leopard 2 на Украине Фото: REUTERS

Полковник запаса, военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru заявил, что немецкие танки Leopard 2, которые собираются поставить Киеву, не смогут увеличить эффективность работы Вооруженных сил Украины (ВСУ), указав на то, что такая техника требует прикрытия, которое украинская армия не может сформировать.

«Танк может воевать только под прикрытием авиации: самолетов, вертолетов, беспилотников, которые сверху будут смотреть на поле боя. Боец с гранатометом в руках, которого танкист не видит из-за ограниченного обзора и наличия мертвых сцен, может поразить любой танк», - уточнил эксперт.

Литовкин указал на отсутствие у украинской армии авиационного потенциала, пояснив, что немецкие танки не смогут помочь Киеву заполучить преимущество в зоне ведения боевых действий.

Военный эксперт назвал эту поставку политическим жестом поддержки, отметив также, что такие танки могут просто «сесть на брюхо» в условия украинского чернозема. «Эти танки сильно разрекламированные, но их эффективность в бою без огневой и артиллерийской поддержки будет минимальной», - подчеркнул он.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с телеканалом «360» заявил, что даже при получении Киевом американских танков Abrams характер боевых действий существенно не поменяется.