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НовостиЭкономика27 января 2023 17:21

Глава «Ростеха» назвал сроки запуска серийного производства самолетов МС-21

Глава «Ростеха» сообщил, что серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2024 году
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2024 году Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Серийное производство самолетов МС-21 начнется в 2024 году Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Пассажирский самолет МС-21 поступит в серийное производство к концу 2024 года, сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Как рассказал глава «Ростеха» в беседе с РИА Новости, в этом году планируется начать испытания некоторых систем самолета, а к концу 2024 года – сертифицировать лайнер и начать серийное производство. По его словам, часть этих систем проходит сейчас стендовые испытания.

Чемезов заявил, что программа МС-21 находится фактически на финишной прямой. В настоящее время решены проблемы с двигателем и с так называемым «черным крылом», добавил глава госкорпорации.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года Росавиация выдала корпорации «Иркут» одобрение изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, предполагающие установку российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов российского производства.

Напомним, ранее правительство России направило 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21.