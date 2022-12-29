Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Росавиация выдала корпорации «Иркут» одобрение изменений в типовую конструкцию пассажирского самолета МС-21, предполагающие установку российского двигателя ПД-14, крыла из композиционных материалов российского производства.

«По результатам проведенных работ Росавиацией был переиздан сертификат типа FATA-01010A с добавлением новой модели МС-21-310. Документы, подтверждающие внесение изменений в сертификат лайнера, были вручены 28 декабря», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в Росавиации, в этом году было выполнено более 160 успешных испытательных полетов на МС-21 с силовой установкой ПД-14 – проверки проводились в различных режимах эксплуатации. В ходе испытаний двигатель ПД-14 показал характеристики, не уступающие иностранным аналогам, заверили в Федеральном агентстве воздушного транспорта. Испытания композитного крыла также подтвердили заявленные параметры прочности, добавили в Росавиации.

Напомним, ранее правительство России направило 15 миллиардов рублей на расширение производства самолетов МС-21.