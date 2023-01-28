В Британии узнали об опасениях Минобороны страны из-за риска захвата танков Challenger Россией

Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger к России Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны Великобритании опасается, что танки Challenger могут попасть российским военным, заявил источник из окружения военного ведомства Соединенного Королевства.

По информации The Sun, британские военные разрабатывают планы по восстановлению танков на случай их повреждения в боевых действиях на Украине, поскольку боятся попадания их сверхсекретной композитной брони и технологий в руки российских военных. По словам чиновников британского Минобороны, достаточно захвата Россией хотя бы одного танка для того, чтобы наступил «кошмар», так как российские военные в этом случае смогли бы свободно изучить машины броню и узнать, как ее пробить.

В настоящее время власти Великобритании работают с верховным командованием Вооруженных сил Украины. Британского Минобороны хочет получить гарантии того, что танки Challenger будут перемещены в безопасное место, если один из них выведут из строя.

Как писал сайт KP.RU, Лондон планирует отправить Киеву танки Challenger 2 в конце марта этого года.