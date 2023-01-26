В Британии сообщили, что поставят Challenger 2 Украине в конце марта 2023 года Фото: REUTERS

Британия планирует отправить Украине танки Challenger 2 в конце марта текущего года, об этом сообщил замруководителя британского Минобороны Алекс Чак.

"По поводу вопроса обучения (бойцов ВСУ для обслуживания боевой техники - прим. ред.), оно начнется на будущей неделе в понедельник", - уточнил он в британском парламенте.

Ранее сайт KP.RU писал, что Британия объявит об отправке танков Challenger 2 на Украину 16 января 2023 года. Отмечалось, что Лондон уже принял решение в пользу передачи танков.

Также ранее в Германии заявили, что танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца. При этом читатели Die Welt раскритиковали планы Германии передать Украине танки Leopard 2. Поставки танков приведут только к гибели большего количества людей, отметили пользователи.