Al-Arabiya: В атаке беспилотников в Иране замешана авиация США

Al-Arabiya: В атаке биспилотников в Иране замешана авиация США Фото: REUTERS

Авиация США участвовала в атаке беспилотников на объект министерства обороны в иранском городе Исфахан, об этом сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники.

«В ударе беспилотниками, направленном на Иран, участвовала американская авиация», - заявили источники телеканала.

По данным источников, целью атаки был склад с баллистическими ракетами.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв.

Как указывалось, взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана.

Администрациия Исфахана уточняла, что пострадавших в результате взрыва нет.

Позже Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

В военном ведомстве страны подчеркнули, что 28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО. Еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались.