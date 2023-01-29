IRNA: в Иране взорвался склад с боеприпасами на предприятии Минобороны

В Иране произошел взрыв на складе боеприпасов оборонного предприятия. Фото: REUTERS

Сильный взрыв произошел в городе Исфахан в центральной части Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA.

Сообщается, что взрыв произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны Ирана. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

Позже IRNA сообщило со ссылкой на заявление Минобороны Ирака, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

«28 января 2023 года около 23:30 была проведена неудачная атака с использованием беспилотников на один из центров Минобороны. Один из них был сбит комплексом ПВО. Еще два попали в оборонительные ловушки и взорвались», - цитирует агентство сообщение иракского оборонного ведомства.

Тем временем на границе Мексики с Соединенными Штатами произошел сильный взрыв, в результате инцидента начался сильный пожар. По предварительной информации, взрыв случился в Тихуане неподалеку от одного из заводов. Причины инцидента пока неизвестны.