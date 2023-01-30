Спрогнозирован средний курс доллара в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минэкономразвития России спрогнозировали, каким будет средний курс доллара в 2023 году. По словам первый замглавы ведомства Ильи Торосова, стоимость американской валюты будет "примерно как сейчас".

В целом средний курс доллара в 2023 году будет на уровне 70 рублей за доллар, рассказал он "Известиям"

- Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рубля за доллар - примерно как сейчас. ... Более широкий диапазон в среднем по году - 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, ... объективно сократились нефтегазовые доходы, - уточнил замминистра.

При этом Торосов добавил, что для экономики такой курс доллара в 2023 году можно назвать балансовым.

- 60 рублей за доллар категорически не устраивает экспортеров - тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы, - объяснил представитель экономического ведомства.

Ранее экономист Денис Ракша рассказал "Комсомольской правде", что курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке.