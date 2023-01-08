Предсказан курс доллара на 2023 год: Не выше этой планки Фото: REUTERS

Экономист, бизнес-тренер Денис Ракша рассказал «Комсомольской правде» о том, чего стоит ждать от российской экономики в новом году, а также рассказал о курсе доллара.

По его словам, курс доллара будет зависеть от дефицита бюджета, а также от ситуации на нефтяном рынке. «Но в любом случае не думаю, что Центробанк выпустит его за рамки 85-90 рублей», - заявил эксперт.

Кроме того, Ракша заявил, что плановые индексации пенсий и социальные выплаты будут, однако ожидать внеочередной индексации, как было в июне прошлого года, вряд ли стоит. Как он считает, это может произойти ближе к концу 2023 года в том случае, если к данному времени закончится спецоперация на Украине или Центробанк РФ не сможет удержать инфляцию в расчетных рамках 5-7%. Эксперт полагает, что такой уровень инфляции вполне достижим.

Напомним, ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев спрогнозировал, каким будет курс доллара в январе этого года. По его словам, если оценивать текущую ситуацию, то курс российской валюты остается достаточно низким по отношению к американской и европейской валютам в результате атаки на него спекулянтов. Согласно его прогнозам, в текущем месяце курс доллара стоит ожидать в районе 62 рублей.