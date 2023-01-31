Ельцин назвал Украину главным дестабилизирующим фактором в начале 1990-х

Первый президент России Ельцин считал Украину одним из основных дестабилизирующих факторов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый президент России Борис Ельцин охарактеризовал Украину как «главный дестабилизирующий фактор» еще в начале девяностых годов ХХ века. Это следует из недавно рассекреченных в США документов, в частности, из стенограмм встреч Ельцина с Джорджем Бушем-старшим.

«Это не для записи. Наш главный дестабилизирующий фактор — это Украина», — приводит РИА Новости слова Бориса Ельцина во время встречи с президентом США в Кэмп-Дэвиде.

Первый президент России считал проблемой давление украинских националистов на тогдашнего президента Украины Леонида Кравчука в то время, как в стране проживало 11 миллионов этнических русских.

Напомним, запад расшатывал Украину еще в начале ХХ века. Австрийцы и немцы активно вскармливали украинский национализм, давали большие деньги, вели мощную организационную работу. По всей Европе тогда действовали украинские националистические организации: созданный австрийцами Союз освобождения Украины, «украинские бюро» в Берлине, Вене, Лозанне, Стокгольме. Через них направлялись эмиссары и деньги для захвата власти, а также просьбы к зарубежным странам освободить Украину от «московского варварства».

О том, как Юрий Андропов готовил свой план борьбы с национализмом в СССР, читайте здесь на KP.RU.