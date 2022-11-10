Украины могло бы не быть: самый таинственный генсек готовил свой план борьбы с национализмом в СССР

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем компартии Советского Союза стал Юрий Андропов. Фото: Эдуард Песов/ТАСС
40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем компартии Советского Союза стал Юрий Андропов. От нового правителя, до этого 15 лет отработавшего председателем КГБ, все ждали жестких решений и наведения порядка. Отсюда и первый анекдот 1983-го: «С Новым годом, товарищи! С новым, 1937-м!».
Но бывший чекист пробыл хозяином Кремля всего 15 месяцев. Да и ежово-бериевские уроки были усвоены, поэтому ни о каких настоящих репрессиях речи быть не могло.
В итоге андроповское правление запомнилось чисто внешней стороной, в первую очередь - кампанией «по укреплению дисциплины». «Рабочее время – работе» - призывали плакаты по всему Союзу. Милиционеры и дружинники устраивали рейды по кинотеатрам и парикмахерским. Кого поймали в рабочие часы за развлечениями и личными делами – тех лишали премии. Начальству выговор.
Тогда же выяснилось – кто бы мог подумать – что службы быта и магазины закрываются слишком рано. Обычные люди в них вечером никак не успевают. Рабочие часы заведений продлили до 20.00.
Но административного задора для закручивания гаек нового генсеку хватило меньше, чем на год. К осени 1983-го ловля людей по кинотеатрам и строгий учет времени прихода на работу закончились.
А вместо кнута народу предложили пряник (мужикам — уж точно). Популярнейшая мера Андропова: водка по 4 рубля 70 копеек. До этого самая дешевая в стране - «Русская» - стоила 5 рублей 30 копеек. Первый раз было, чтобы цена на алкоголь в стране шла вниз! Бутылки были без названия, на этикетках - просто «водка». Народ тут же прозвал ее «андроповкой».
Сейчас все эти действия кажутся какими-то несерьезными. От человека, возглавлявшего КГБ, ожидали явно большего.
И это большее было!
Просто времени генсеку не хватило.
Помощники Андропова рассказали о его плане по борьбе с национализмом и перекройке страны по новым границам. Вместо России, Украины и других республик могли появиться 29 штатов Советского Союза!
Андропов столкнулся с попытками Украины набить себе цену еще в 1965 году.
- Тогда Петр Шелест (глава компартии Украинской ССР. – Ред.) направил в Президиум ЦК записку с предложением дать Киеву право самому заключать торговые сделки с другими странами. Формально это было обосновано: Украина по инициативе Сталина числилась членом-учредителем ООН (так же, как Россия и Белоруссия - вождь народов считал, что это выгодней - чем больше у СССР голосов в ООН, тем лучше) и потому в ее конституции был прописан принцип суверенности, – рассказала «КП» Елена Зубкова, глава Центра социальной истории России РАН.
Идею Шелеста сочли неслыханной наглостью и отклонили. Ведь еще Ленин (а каждое его слово для коммунистов было законом) оставил монополию на международные сделки только Центру.
Андропов добился увольнения Шелеста лишь через 7 лет, уже возглавив КГБ. Фото: Олег Кузьмин/Фотохроника ТАСС
ЦК компартии Украины тогда обвинили в насаждении украинского языка и переименование улиц в Киеве – Московскую и Советскую назвали в часть украинских писателей.
Андропов присутствовал на этом заседании Президиума, но его политического веса (он был лишь Секретарем ЦК) еще не хватало, чтобы влиять на решения старших товарищей. А Брежнев, который сам с Украины, трогать Шелеста не хотел. В итоге автор записки сохранил свой пост.
Андропов добился увольнения Шелеста лишь через 7 лет, уже возглавив КГБ.
- В марте 1972-го на заседании Политбюро с докладом выступил Андропов. Глава КГБ доложил о «националистических проявлениях». Больше всего за них досталось Украине, - рассказала Зубкова.
Сохранились воспоминания участников того заседания. Шелеста ругали за то, что он написал книгу на украинском языке «Україно наша радянська», где излишне идеализировал казачество, а предателя Мазепу показал героем. Даже Брежнев от этого скривился!
Припомнили украинские вывески в исторически русском Севастополе. И Пушкина, которого в Киеве умудрились издать на украинском!
- Брежнев тогда попытался найти компромисс, призывая «перейти от обороны к нападению» и решительно бороться с национализмом, но в то же время «осторожно подходить к национальному вопросу», поскольку он очень сложен, - сказала Зубкова.
Но КГБ набрал столько компромата на Шелеста, что удержаться главе Украины стало нереально. Его отправили в отставку.
Видимо, уже тогда главный чекист понял: одними кадровыми решениями национализм в отдельных республиках, и экономическое отставание страны в целом не победить. Нужен был план реформ. Но Брежнев ничего принципиально менять не хотел, да и остальные члены Политбюро не дали бы Андропову продвигать крутые перемены.
Поэтому реальный шанс сделать что-то глобальное Юрию Владимировичу выпал только после назначения генсеком.
- Андропов хотел провести коренную реформу госустройства СССР. Мечтал о межрегиональных рынках. О том, чтобы экономические отношения не были связаны с политикой и разделением по национальному признаку, – вспоминал советник Андропова по экономике, а позже основатель РСПП Аркадий Вольский. - Вызывает меня однажды Юрий Владимирович и говорит: "У нас слишком много субъектов СССР. Давайте сведем их в несколько десятков экономических регионов и сделаем их, как штаты в США. Ведь разделение по национальному признаку не характерно ни одной стране мира, кроме нашей! Так что вы продумайте и начертите мне карту этих регионов!»
Вольский рассказывал, что он нарисовал больше десяти вариантов новых границ страны. Но генсек все забраковал – он считал, что территории поделены неправильно.
- Были критические замечания. Например, почему вы Брянскую область к Белоруссии приписали? Я страшно измучился с этим заданием. Помню, позвал на помощь академика Велихова, а Юрий Владимирович очень по-доброму к нему относился. И вот мы с Велиховым нарисовали 29 округов. Республик уже не было, - рассказывал Вольский.
- Андроповский план был похож на губернскую реформу Екатерины Второй. Во главу угла ставилась экономическая самодостаточность и одинаковое в каждом «штате» количество населения, - заметил историк Евгений Спицын.
У генсека не оказалось достаточно времени для модернизации страны. Он умер уже в феврале 1984-го от обострения болезни почек. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС
Если бы план Андропова сработал, Советский Союз мог бы остаться цел, и не было бы ни конфликтов в Карабахе и Приднестровье, ни войны на Донбассе, ни Прибалтики в НАТО. Да и Украины никакой бы не было. Ставка делалась на «советского человека», которому национальные границы не так уж важны.
Но у генсека не оказалось достаточно времени для модернизации страны. Он умер уже в феврале 1984-го от обострения болезни почек.
Доктор экономических наук Вячеслав Круглов вспомнил, что Андропов был не первым, кто хотел отказаться от национальных республик. Но Брежнев налагал на это вето.
- При подготовке Конституции СССР 1977 года высказывались предложения о коренном изменении государственной структуры Союза и ликвидации республик. Брежнев дал им резкую отповедь на сессии Верховного Совета, посвященной проекту Конституции, - рассказал ученый.
Круглов считает, что в конце концов Андропову не хватило для запуска реформ еще и решимости:
- Данная задача была столь сложной, а любое решение вело к таким непредсказуемым политическим последствиям, что ни один вариант реформы так и не был одобрен Андроповым окончательно.
Интересно, что задумка советского генсека в некотором виде — варианте «лайт» - все же была реализована! Только сделал это уже другой лидер страны (кстати, тоже вышедший из спецслужб). В 2000 году Владимир Путин создал в России федеральные округа. Да, они не меняют границ регионов и не отменяют национальные республики, но помогают в управлении страной.
Округа укрепили вертикаль власти и заставили чиновников из регионов учитывать интересы всего государства, а не только своего субъекта. Причем, округа созданы на основе территориального и экономического принципа, а не национального. Именно к этому и стремился Андропов.