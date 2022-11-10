Украины могло бы не быть: самый таинственный генсек готовил свой план борьбы с национализмом в СССР

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем компартии Советского Союза стал Юрий Андропов. Фото: Эдуард Песов/ТАСС

УКРЕПЛЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, генеральным секретарем компартии Советского Союза стал Юрий Андропов. От нового правителя, до этого 15 лет отработавшего председателем КГБ, все ждали жестких решений и наведения порядка. Отсюда и первый анекдот 1983-го: «С Новым годом, товарищи! С новым, 1937-м!».

Но бывший чекист пробыл хозяином Кремля всего 15 месяцев. Да и ежово-бериевские уроки были усвоены, поэтому ни о каких настоящих репрессиях речи быть не могло.

В итоге андроповское правление запомнилось чисто внешней стороной, в первую очередь - кампанией «по укреплению дисциплины». «Рабочее время – работе» - призывали плакаты по всему Союзу. Милиционеры и дружинники устраивали рейды по кинотеатрам и парикмахерским. Кого поймали в рабочие часы за развлечениями и личными делами – тех лишали премии. Начальству выговор.

Тогда же выяснилось – кто бы мог подумать – что службы быта и магазины закрываются слишком рано. Обычные люди в них вечером никак не успевают. Рабочие часы заведений продлили до 20.00.

И ВОДКА ПОДЕШЕВЕЛА!

Но административного задора для закручивания гаек нового генсеку хватило меньше, чем на год. К осени 1983-го ловля людей по кинотеатрам и строгий учет времени прихода на работу закончились.

А вместо кнута народу предложили пряник (мужикам — уж точно). Популярнейшая мера Андропова: водка по 4 рубля 70 копеек. До этого самая дешевая в стране - «Русская» - стоила 5 рублей 30 копеек. Первый раз было, чтобы цена на алкоголь в стране шла вниз! Бутылки были без названия, на этикетках - просто «водка». Народ тут же прозвал ее «андроповкой».

Сейчас все эти действия кажутся какими-то несерьезными. От человека, возглавлявшего КГБ, ожидали явно большего.

И это большее было!

Просто времени генсеку не хватило.

Помощники Андропова рассказали о его плане по борьбе с национализмом и перекройке страны по новым границам. Вместо России, Украины и других республик могли появиться 29 штатов Советского Союза!

КИЕВ ХОТЕЛ ОСОБОГО СТАТУСА

Андропов столкнулся с попытками Украины набить себе цену еще в 1965 году.

- Тогда Петр Шелест (глава компартии Украинской ССР. – Ред.) направил в Президиум ЦК записку с предложением дать Киеву право самому заключать торговые сделки с другими странами. Формально это было обосновано: Украина по инициативе Сталина числилась членом-учредителем ООН (так же, как Россия и Белоруссия - вождь народов считал, что это выгодней - чем больше у СССР голосов в ООН, тем лучше) и потому в ее конституции был прописан принцип суверенности, – рассказала «КП» Елена Зубкова, глава Центра социальной истории России РАН.

Идею Шелеста сочли неслыханной наглостью и отклонили. Ведь еще Ленин (а каждое его слово для коммунистов было законом) оставил монополию на международные сделки только Центру.

Андропов добился увольнения Шелеста лишь через 7 лет, уже возглавив КГБ. Фото: Олег Кузьмин/Фотохроника ТАСС

ЦК компартии Украины тогда обвинили в насаждении украинского языка и переименование улиц в Киеве – Московскую и Советскую назвали в часть украинских писателей.

Андропов присутствовал на этом заседании Президиума, но его политического веса (он был лишь Секретарем ЦК) еще не хватало, чтобы влиять на решения старших товарищей. А Брежнев, который сам с Украины, трогать Шелеста не хотел. В итоге автор записки сохранил свой пост.

БОРЬБА С НАЦИОНАЛИСТОМ

Андропов добился увольнения Шелеста лишь через 7 лет, уже возглавив КГБ.

- В марте 1972-го на заседании Политбюро с докладом выступил Андропов. Глава КГБ доложил о «националистических проявлениях». Больше всего за них досталось Украине, - рассказала Зубкова.

Сохранились воспоминания участников того заседания. Шелеста ругали за то, что он написал книгу на украинском языке «Україно наша радянська», где излишне идеализировал казачество, а предателя Мазепу показал героем. Даже Брежнев от этого скривился!

Припомнили украинские вывески в исторически русском Севастополе. И Пушкина, которого в Киеве умудрились издать на украинском!

- Брежнев тогда попытался найти компромисс, призывая «перейти от обороны к нападению» и решительно бороться с национализмом, но в то же время «осторожно подходить к национальному вопросу», поскольку он очень сложен, - сказала Зубкова.

Но КГБ набрал столько компромата на Шелеста, что удержаться главе Украины стало нереально. Его отправили в отставку.

РИСОВАЛИСЬ КАРТЫ ПЕРЕДЕЛА СССР

Видимо, уже тогда главный чекист понял: одними кадровыми решениями национализм в отдельных республиках, и экономическое отставание страны в целом не победить. Нужен был план реформ. Но Брежнев ничего принципиально менять не хотел, да и остальные члены Политбюро не дали бы Андропову продвигать крутые перемены.

Поэтому реальный шанс сделать что-то глобальное Юрию Владимировичу выпал только после назначения генсеком.

- Андропов хотел провести коренную реформу госустройства СССР. Мечтал о межрегиональных рынках. О том, чтобы экономические отношения не были связаны с политикой и разделением по национальному признаку, – вспоминал советник Андропова по экономике, а позже основатель РСПП Аркадий Вольский. - Вызывает меня однажды Юрий Владимирович и говорит: "У нас слишком много субъектов СССР. Давайте сведем их в несколько десятков экономических регионов и сделаем их, как штаты в США. Ведь разделение по национальному признаку не характерно ни одной стране мира, кроме нашей! Так что вы продумайте и начертите мне карту этих регионов!»

Вольский рассказывал, что он нарисовал больше десяти вариантов новых границ страны. Но генсек все забраковал – он считал, что территории поделены неправильно.

- Были критические замечания. Например, почему вы Брянскую область к Белоруссии приписали? Я страшно измучился с этим заданием. Помню, позвал на помощь академика Велихова, а Юрий Владимирович очень по-доброму к нему относился. И вот мы с Велиховым нарисовали 29 округов. Республик уже не было, - рассказывал Вольский.

- Андроповский план был похож на губернскую реформу Екатерины Второй. Во главу угла ставилась экономическая самодостаточность и одинаковое в каждом «штате» количество населения, - заметил историк Евгений Спицын.

У генсека не оказалось достаточно времени для модернизации страны. Он умер уже в феврале 1984-го от обострения болезни почек. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

ПЛАН ГЕНСЕКА ВЫПОЛНИЛИ УЖЕ В 21 ВЕКЕ

Если бы план Андропова сработал, Советский Союз мог бы остаться цел, и не было бы ни конфликтов в Карабахе и Приднестровье, ни войны на Донбассе, ни Прибалтики в НАТО. Да и Украины никакой бы не было. Ставка делалась на «советского человека», которому национальные границы не так уж важны.

Но у генсека не оказалось достаточно времени для модернизации страны. Он умер уже в феврале 1984-го от обострения болезни почек.

Доктор экономических наук Вячеслав Круглов вспомнил, что Андропов был не первым, кто хотел отказаться от национальных республик. Но Брежнев налагал на это вето.

- При подготовке Конституции СССР 1977 года высказывались предложения о коренном изменении государственной структуры Союза и ликвидации республик. Брежнев дал им резкую отповедь на сессии Верховного Совета, посвященной проекту Конституции, - рассказал ученый.

Круглов считает, что в конце концов Андропову не хватило для запуска реформ еще и решимости:

- Данная задача была столь сложной, а любое решение вело к таким непредсказуемым политическим последствиям, что ни один вариант реформы так и не был одобрен Андроповым окончательно.

Интересно, что задумка советского генсека в некотором виде — варианте «лайт» - все же была реализована! Только сделал это уже другой лидер страны (кстати, тоже вышедший из спецслужб). В 2000 году Владимир Путин создал в России федеральные округа. Да, они не меняют границ регионов и не отменяют национальные республики, но помогают в управлении страной.

Округа укрепили вертикаль власти и заставили чиновников из регионов учитывать интересы всего государства, а не только своего субъекта. Причем, округа созданы на основе территориального и экономического принципа, а не национального. Именно к этому и стремился Андропов.