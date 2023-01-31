Президент Хорватии назвал безумными заявления, что Россия проиграет на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович назвал безумием заявлять о том, что Россию можно победить в «обычной» войне.

«Какова цель? Распад России? Смена власти? Идут разговоры о том, что Россия должна быть разорвана на части. Война против ядерной державы? Это безумие», - заявил хорватский лидер.

Миланович высказался также против поставок любого летального оружия Украине, назвав Соединенные Штаты страной, которая платит наименьшую цену за украинский кризис. «Я против отправки смертоносного оружия на Украину. Европе слишком дорого обходится это противостояние», - заявил глава государства.

Напомним, ранее Миланович раскритиковал санкционную политику в отношении Москвы, отметив, что «не видит смысла в санкциях» против России, назвав также подобные ограничительные меры глупостью. Кроме того, он заявил, что не собирается быть «американским рабом».