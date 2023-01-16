Президент Хорватии заявил, что не видит смысла в санкциях против России и не хочет быть рабом США

Зоран Миланович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал санкционную политику в отношении Москвы, заявив также, что не намерен быть рабом Вашингтона.

Миланович в понедельник, 16 января, заявил, что «не видит смысла в санкциях» против России, назвав эти ограничительные меры глупостью, а также отметил, что подобными методами не удастся чего-либо добиться. Кроме того, глава Хорватии заявил, что не намерен быть «американским рабом».

Напомним, как писал сайт KP.RU, президент Хорватии также заявил, что Североатлантический альянс использует Украину в качестве страны, через которую НАТО ведет войну с Россией. Кроме того, Миланович заявил, что решение республики отказаться от участия в украинском конфликте продиктовано категорическим несогласием Загреба с подобной политикой НАТО.