Во Франции предложили Европе новые цели в конфликте с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский экономист и политический деятель, бывший президент Европейского банка реконструкции и развития Жак Аттали предложил европейским странам, а также всем западным странам запада новые цели в конфликте с Москвой.

«Только ставя перед собой цель мира, мы сможем достичь цели нашей войны. А значит, сможем победить в ней», приводит РИА Новости слова французского экономиста, который также невысоко оценил цель Украины по возвращению своих территорий, указав, что при успехе Москва может дождаться нового удобного момента для возобновления боевых действий.

Аттали также раскритиковал позицию западных стран, указав на то, что те находятся в прострации. Как он отметил, сперва Запад просто пытался не допустить начала конфликта, а позже помогали Украине только на словах, опасаясь эскалации ситуации.

«Постепенно они становились все более вовлеченными в конфликт, пока вскоре не начали поставлять вооружение, которое вряд ли можно назвать чисто оборонительным», - заявил экономист.

Напомним, накануне лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в своей статье заявил, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала Кремлю подарок, заявив о том, что Европа «ведет войну с Россией».