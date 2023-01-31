ЦБ РФ заявил о нескольких факторах, замедляющих рост экономики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дефицит кадров, технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут стать основными факторами, замедляющими переход экономики России к устойчивому росту со второй половины 2023 года, об этом сообщили в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

«Дефицит кадров, сохраняющиеся технологические ограничения и слабость внешнего спроса могут выступить основными факторами, замедляющими переход экономики к устойчивому росту со второго полугодия 2023 года», - сказано в документе.

Эксперты отметили, что замедление мировой экономики и вводимые в действие экспортные ограничения снижают спрос на российский экспорт, что несет риски для текущей позитивной экономической динамики.

Как писал сайт KP.RU, 17 января 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что инфляция во втором квартале 2023 года может опуститься ниже 4%.

Путин отметил, что во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже 4%, по первому кварталу - до 5%, во втором - может ниже 4 процентов.

Российский лидер подчеркнул, что это важно для экономики в целом и доходов граждан.

Кроме того, Владимир Путин дал поручения поддержать положительную тенденцию экономического развития страны, отметив при этом проблемы с неполной занятостью и оплатой труда в ряде российских регионов.

Также президент заявил, что добыча нефти в России выросла на 2%, несмотря на санкции.