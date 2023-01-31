Путин поручил представить идеи по созданию туристских маршрутов для детей и молодежи
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию сети туристских маршрутов для детей и молодежи, об этом сообщили на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ... представить предложения по созданию, обустройству и развитию сети туристских маршрутов для детей и молодежи, а также для семей с детьми», - сказано в сообщении.
Уточняется, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года.
Отмечалось, что ответственными за исполнение назначены премьер Мишустин и региональные власти.
Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года президент России дал ряд поручений.
Так, Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, которая должна быть разработана с учетом Стратегии национальной безопасности и утверждена до 1 декабря текущего года.
Российский лидер распорядился к 1 августа 2023 года разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».
Также президент поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.
Как указывалось, необходимо обеспечить формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.