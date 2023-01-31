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НовостиПолитика31 января 2023 14:53

Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Президент также поручил разработку нового курса для вузов
Сергей ГАПЧУК
Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, а также распорядился разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности», соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Как отмечается, Стратегия должна быть разработана с учетом Стратегии национальной безопасности и утверждена до 1 декабря текущего года.

Кроме того, российский лидер распорядился к 1 августа разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности», - указано в перечне поручений.

Уточняется, что данное поручение должно быть выполнено до 1 августа 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Как указывалось, необходимо обеспечить формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

30 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил создать центр реабилитации людей с инвалидностью в ДНР.

В документе пояснили, что правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Как подчеркивалось, центр будет создан до 15 декабря 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.