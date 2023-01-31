Путин поручил разработать стратегию реализации молодежной политики до 2030 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил утвердить Стратегию реализации молодежной политики до 2030 года, а также распорядился разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности», соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

Как отмечается, Стратегия должна быть разработана с учетом Стратегии национальной безопасности и утверждена до 1 декабря текущего года.

Кроме того, российский лидер распорядился к 1 августа разработать и включить в образовательные программы вузов курс «Основы российской государственности».

«Минобрнауки России разработать и включить в образовательные программы высшего образования курс (модуль) «Основы российской государственности», - указано в перечне поручений.

Уточняется, что данное поручение должно быть выполнено до 1 августа 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 31 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

Как указывалось, необходимо обеспечить формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

30 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поручил создать центр реабилитации людей с инвалидностью в ДНР.

В документе пояснили, что правительству РФ совместно с правительством ДНР создать в ДНР центр комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе инвалидов боевых действий.

Как подчеркивалось, центр будет создан до 15 декабря 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и врио главы ДНР Денис Пушилин.