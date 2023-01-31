Министр обороны Франции заявил, что Париж обсудит с Киевом подготовку украинских пилотов Фото: REUTERS

Решения по подготовке Францией украинских пилотов для полетов на истребителях еще нет, но этот вопрос будет обсуждаться с Киевом, об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

«Вопрос подготовки украинских пилотов мы обсудим в контактах с украинской стороной сегодня», - сообщил Лекорню.

При этом он отметил, что решение пока не принято.

Как писал сайт KP.RU, 28 января 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Украина ведет в ускоренном режиме переговоры о передаче странами Запада Киеву боевой авиации.

В комментарии испанской газете El País спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина хотела бы получить в первую очередь 24 истребителя, и было бы желательно, чтобы ими стали американские F-16.

31 января в правительстве Британии заявили, что истребители Typhoon и F-35 очень сложные в эксплуатации, и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы.

В сообщении отметили, что отправка таких самолетов на Украину является нецелесообразной.