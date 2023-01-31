Глава Росавиации Нерадько заявил о провале попыток ЕС уничтожить авиаотрасль России Фото: Иван ВИСЛОВ

Попытки Евросоюза уничтожить авиацию России оказались неудачными из-за вовремя принятых мер российских властей, считает глава Федерального агентства воздушного транспорта РФ Александр Нерадько.

Как заявил глава Росавиации в интервью РБК, санкции Запада, введенные после начала российской спецоперации на Украине, направлены на уничтожение российской авиации. По его словам, ЕС не удалось достичь этой цели, поскольку «все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».

Напомним, в марте прошлого года глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что ЕС ввел санкции против авиаотрасли России с целью уничтожить российскую аваиацию.

В январе 2023 Хололей заявил, что Москва должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири. Он это объяснил требование тем, что ограничения на полеты, которые были введены на фоне украинского конфликта, «в конечном итоге будут сняты».