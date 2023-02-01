ДОМ.РФ признан лучшим работодателем 2022 года в стройотрасли

Маркетинговая платформа HeadHunter опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Фото: Shutterstock

Маркетинговая платформа HeadHunter опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Исследование проводили на основе опроса соискателей вакансий, действующих сотрудников и оценки HR-специалистов. В сегменте «Строительство и недвижимость» первое место занял ДОМ.РФ. Среди кредитных организаций Банк ДОМ.РФ взял бронзу.

Также Институт развития отметился в общем рейтинге крупных компаний — где работают до 5000 сотрудников. Тут он на 12-й строчке.

— Уже четвертый год ДОМ.РФ занимает топовые позиции авторитетного рейтинга, который строится на независимых оценках и широкой выборке — вердикт выносят эксперты, сотрудники и соискатели. Это означает, что Институт развития действительно предоставляет не только наилучшие возможности для самореализации и карьерного роста, но и комфортные условия работы, — прокомментировал итоги рейтинга директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Захар Малахов.

Вопреки вызовам прошлого года, по оценке HeadHunter, рынок труда в России продолжает развиваться. Активность проявляют компании и сами соискатели. В 2022 году в исследовании участвовали 1900 компаний, но в рейтинг лучших попали — 1082. Это на 28% больше, чем годом ранее.