Российские ПВО за сутки сбили девять беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили девять украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито девять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Золотаревка, Кременная, Нововодяное, Червонопоповка ЛНР, Сторожевое, Петровское Донецкой народной республики и Чапаевка Запорожской области», - сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве отметили, что перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Как писал сайт KP.RU, 1 февраля 2023 года советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что вооруженные силы России нанесли удары по колоннам украинских войск, которые передвигались по трассе Часов Яр – Артемовск.

Он подчеркнул, что частично трасса уже контролируется. По ней уже наносились удары – по колоннам противника, которые везли снабжение.

Советник уточнил, что осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят.

По словам Гагина, эта трасса – единственная дорога, по которой военное командование Украины может снабжать свою группировку.

Ранее Гагин заявил, что Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными. По словам чиновника, Вооруженные силы России уже смыкают кольцо.

Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта.