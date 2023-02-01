Российские войска нанесли удары по колоннам ВСУ на трассе Часов Яр – Артемовск Фото: REUTERS

Вооруженные силы России нанесли удары по колоннам украинских войск, которые передвигались по трассе Часов Яр – Артемовск. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

«Частично трасса уже контролируется. По ней уже наносились удары – по колоннам противника, которые везли снабжение. Осталось уже немного до того, как мы услышим, что и дорога взята под контроль, и о том, когда сам Артемовск будет взят», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил советник врио главы ДНР, эта трасса – единственная дорога, по которой военное командование Украины может снабжать свою группировку.

Напомним, в среду, 1 февраля, Ян Гагин заявил, что Артемовск взят в оперативное окружение российскими военными. По словам чиновника, Вооруженные силы России уже смыкают кольцо.

Тем временем офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что зарубежные наемники отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта.