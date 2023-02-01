Песков прокомментировал предложение Матвиенко о моратории на госзакупки

Песков считает, что вопрос о моратории на госзакупки стоит проработать на уровне правительства Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о введении моратория на госзакупки до окончания спецоперации на Украине стоит проработать на уровне правительства, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, были ли проговоры с главой государства. Тема была озвучена и, безусловно, ее стоит проработать на уровне правительства», – сказал официальный представитель Кремля журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее Валентина Матвиенко выступила с инициативой наложить мораторий на закон о контрактной системе госзакупок в сфере закупок товаров, работ и услуг до конца специальной военной операции. Об этом спикер Совфеда заявила на заседании верхней палаты российского парламента в среду, 1 февраля 2023.

По ее мнению, временный отказ от текущей контрактной системы позволит регионам быстрее принимать решения по началу строительства объектов, в том числе инфраструктурных и социальных.