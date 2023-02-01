Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Британии вышли на марш в центре Лондона Фото: REUTERS

Участники крупнейшей за десятилетие забастовки в Великобритании, в которой могут участвовать до 500 тысяч жителей Соединенного Королевства, начали марш в центре Лондона. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил телеканал Sky News.

Среди участников забастовки работники разных отраслей, но основу группы составляют сотрудники сферы образования, в том числе, свыше 300 тысяч учителей из Англии и Уэльса, а также 70 тысяч работников вузов.

В марше также принимают участие государственные служащие и железнодорожники, а также другие работники транспортного сектора. Участники забастовки выступают за увеличение заработной платы.

В Великобритании с конца 2022 года была отмечена волна забастовок, а также митингов работников из разных сфер, что произошло на фоне резкой инфляции, а также усугубления экономической ситуации в королевстве.

Напомним, на прошлой неделе, 25 января, аэропорт Берлина отменил все рейсы из-за забастовки немецкого профсоюза Verdi.