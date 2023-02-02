Эксперты ДОМ.РФ обсудят с активными жителями Биробиджана будущий мастер-план города

Фото: Александр Музыка/ТАСС

Столице Еврейской автономной области готовят мастер-план. Это концепция, которая показывает, как планируется развивать город в будущем — с упором на социально-экономическое развитие и преобразование территорий. 8 и 9 февраля в Биробиджане пройдет обсуждение проекта с горожанами. Предложения и пожелания учтут в процессе работы над стратегическим документом.

Встречи пройдут в коричневом зале МФЦ (просп. 60-летия СССР, 12А): 8 февраля в 14:00, 9 февраля в 18:00. Наряду с этим в интернете продолжает работать краудсорсинговая платформа: это виртуальная площадка по сбору идей от неравнодушных. Там же опубликованы планы предстоящих работ над документом, можно пройти опрос о качестве жизни в Биробиджане.

— При разработке мастер-плана нам всегда помогают местные жители, представители бизнеса, активисты, лучше осведомленные о проблемах и особенностях территории, где они живут и работают. Задача ДОМ.РФ на этом этапе выстроить конструктивный диалог, учесть пожелания всех заинтересованных участников, — сообщил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Другой площадкой, на которой принимают предложения, служит чат в Telegram. Высказывать идеи можно касательно всех сфер городской жизни: транспорт, социальная, туристическая инфраструктуры и т.д.

Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн говорит, что мнение биробиджанцев будет основополагающим при формировании мастер-плана:

— Не должно остаться равнодушных людей. Ученые, представители бизнеса, общественные организации, молодежь – предложить свою идею может каждый. Нам очень важно знать, каким видят новый Биробиджан его жители.

Работать на мастер-планом города закончат летом 2023 года.