Число госпитализаций с коронавирусом в России в сравнении с четвергом осталось практически неизменным Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 9670 случаев COVID-19, а с начала пандемии выявлено 21 977 653 заражения.

Число госпитализаций в сравнении с четвергом осталось практически неизменным.

"В стране количество госпитализаций за сутки составило 1 065 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,7%", - отметили в Оперштабе.

По данным на пятницу, 3 февраля 2023 года, лидером по показателю является Москва, где за день заболели 2,8 тысячи человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 970 случаями. Тройку замыкает Самарская область — 353 инфицированных.

Справки о выздоровлении получили 6311 пациентов. За сутки медики зафиксировали 46 летальных исходов.

Как ранее писал сайт KP.RU, второй случай заражения штаммом коронавирусной инфекции "кракен" зафиксирован в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 3 февраля 2023 года, уточнив, что субвариант штамма "омикрон" XBB.1.5 обнаружен в Туве.