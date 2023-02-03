Грузия поддержит возобновление авиарейсов с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Грузия поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение, об этом заявил журналистам председатель правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Если санкции будут сняты РФ, это будет приветствоваться нами в интересах наших сограждан и соотечественников», — сказал Кобахидзе.

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией, и призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике.

Она подчеркнула, что когда все страны-партнеры выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для нее и для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна.

Также она отметила, что не согласна с объяснением, что возобновление авиасообщения с РФ облегчит положение грузин, проживающих в России.

Напомним, 21 июня 2019 года президент России Владимир Путин в ответ на недружеские выпады Грузии подписал указ «об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и её граждан».

В нем временно запрещалось осуществлять воздушные перевозки граждан с территории России на территорию Грузии.