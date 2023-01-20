Президент Грузии Зурабишвили выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили Фото: REUTERS

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что выступает против возобновления авиасообщения с Россией, и призвала ужесточить условия пребывания граждан РФ в республике.

«Не приветствую восстановление авиасообщения с Россией! В то время, когда все наши страны-партнеры выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины, для меня и для большинства общества позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Грузии.

Как отметила политик, она не согласна с объяснением, что возобновление авиасообщения с РФ облегчит положение грузин, проживающих в России. Зурабившили заявила о необходимости ввести дополнительные ограничения для россиян, приезжающих в Грузию, в частности регулирование трудовых прав, регистрации бизнеса, приобретения собственности или открытия русскоязычных школ. Кроме того, по мнению политика, Москва попытается спровоцировать раскол между Тбилиси и его западными партнерами.

Напомним, в декабре прошлого года в МИД России допускали, что РФ может принять решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и визовой либерализации в отношении граждан этой страны в случае формирования необходимых предпосылок.

В Грузии в свою очередь заявили, что вопрос возобновления авиасообщения с Россией не стоит на повестке дня.