В Австралии на немецком танке Leopard появились символы Z и лозунг «Слава России!» Фото: соцсети

Символы Z и лозунг «Слава России!» появились на корпусе немецкого танка Leopard, находящегося в мемориальном парке в Порт-Кеннеди в Западной Австралии, об этом сообщили в газете The West Australian.

В газете отметили, что появление выведенных белой краской на танке надписей является «пророссийским вандализмом».

Журналисты уточнили, что министр по делам ветеранов и полиции штата Пол Папалиа возмутился произошедшим и призвал жителей сообщить полиции какую-либо информацию на этот счет.

В статье указывалось, что танк в парке Порт-Кеннеди находился на вооружении Австралии и был списан в 2011 году.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2022 года австралийский премьер-министр Скотт Моррисон заявлял, что страна готова расширить сотрудничество с НАТО и предоставить Украине «нелетальную военную технику и медикаменты».

14 марта 2022 года Австралия ввела санкции в отношении «Газпрома», «Транснефти» и еще 12 российских компаний.

18 мая 2022 года власти Австралии объявили о вводе новых санкций против России. На этот раз в черный список вошли российские журналисты, госслужащие и организации. Как отмечалось, в частности, под санкции Австралии попали военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц и спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.