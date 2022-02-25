Власти Австралии вводят санкции против предпринимателей и депутатов из России

Скотт Моррисон Фото: REUTERS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал новые санкции против России, связанные с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление политик сделал на брифинге в Сиднее.

По его словам, ограничения коснутся депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации, которые дали разрешение на использование российских войск за пределами страны.

Кроме того, под санкции попадут российские предприниматели, "чей экономический вес имеет стратегическое значение для страны".

Моррисон уточнил, что это только часть антироссийских мер. В частности, власти Австралии тесно работают с Соединенными Штатами, чтобы согласовать меры против "ключевых телекомпаний, пропагандирующих агрессию и связанных с ней".

Также австралийский премьер-министр добавил, что страна готова расширить сотрудничество с НАТО и предоставить Украине "нелетальную военную технику и медикаменты".