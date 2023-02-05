Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за одни сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях более 150 человек. Об этом 5 февраля заявили в Минобороны России.

- Потери противника за сутки на данном (Краснолиманском) направлении составили свыше 120 украинских бойцов... уничтожены боевая машина пехоты и три боевые бронемашины, - говорится в сообщении в телеграм-канале военного ведомства.

Также уточняется, что в результате артогня и успешных наступательных действий российских сил нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии. Все происходило в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка в ДНР, неподалеку от Стельмаховки, Червоной Диброва в ЛНР.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские разведчики выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой ВСУ. А до этого армия России за сутки уничтожила живую силу и технику ВСУ. За сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ.