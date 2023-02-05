Российские разведчики захватили украинские позиции, которые обороняли польские наемники

Российские разведчики выбили ВСУ с позиции, которую защищали польские наемники. Фото: REUTERS

Российские военные выбили польских наемников с выгодной позиции, занимаемой ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на одного из военнослужащих Западного военного округа.

Сообщается, что речь идет о российских разведчиках.

«Позицию взяли, удержали, украинские войска отошли. Но они не хотели её просто так отдавать. С этой позиции хороший обзор», - рассказал собеседник агентству, добавив, что в ходе боя российские разведчики слышали со стороны противника как украинскую, так и польскую речь.

Ранее сообщалось, что армия России за сутки уничтожили живую силу и технику ВСУ в 108-ми районах. За сутки нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ.

Российские военные выбили противника с окраин Двуречного на Купянском направлении. Также нанесено поражение подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ.

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