Путин отменил требование продавать валютную выручку для некоторых экспортеров Фото: Надежда БУТОВИЧ

Президент России Владимир Путин подписал требование об обязательной продаже валютной выручки для некоторых экспортеров продукции.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, теперь юридические лица, которые участвуют в поставках в рамках межправительственных соглашений, могут переводить денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов, на счета российских поставщиков в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной валюты.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года Путин отменил требование по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами. Объем обязательной продажи валюты после этого указа определяла комиссия правительства России.

До этого глава государства подписал указ о снижении доли обязательной продажи экспортной валютной выручки с 80% до 50%.