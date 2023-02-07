Американский политик Янг: Россия намерена добиться полной денацификации и демилитаризации Западной Украины

Россия в рамках СВО хочет добиться прекращения деятельности украинских неонацистских формирований Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик Джеффри Янг, являющийся членом Демократической партии Соединенных Штатов, оценил интерес России в Западной Украине.

По его мнению, Вооруженные силы РФ в ходе военной спецоперации сделают все, чтобы осуществить полную денацификацию и демилитаризацию территории Западной Украины. Такую позицию Янг высказал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

При этом, по мнению Янга, также важной задачей российской армии в ходе проведения СВО является достижение нейтрального статуса Украины, а также "изгнание" с территории страны всех войск и военной техники стран НАТО. Политик уверен, что такие цели и задачи армии РФ касаются всей без исключения украинской территории, включая Западную Украину.

Россия начала проведение военной спецоперации на территории Украины 24 февраля минувшего года. Решение о начале СВО принял лично президент РФ Владимир Путин, который озвучил его в своем обращении к нации. Главными целями специальной военной операции РФ на Украине обозначены полная денацификация и демилитаризация этой страны. Кроме того, Вооруженные силы России в ходе СВО осуществляют защиту мирного населения народных республик Донбасса от многолетнего жестокого геноцида со стороны боевиков Вооруженных сил Украины и украинских неонацистских формирований.