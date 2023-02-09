Британская компания Unilever допустила возможность ухода из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Производственная группа Unilever видит риски полного ухода с российского рынка, говорится в финансовом отчете компании за прошлый год.

«Пока потенциальный урон остается неопределенным. Есть риск, что деятельность в России будет невозможно продолжить. Это приведет к потерям оборота, дохода и к списанию активов», – сказано в документе на сайте группы.

Как уточнила компания, в российской «дочке» Unilever работают сейчас более трех тысяч человек. Бизнес в России обеспечивает ей 1,4% оборота и 2% прибыли. Стоимость заводов и других активов компании в РФ оценивается примерно в 900 миллионов евро.

Напомним, 8 марта 2022 года Unilever сообщила о приостановке экспорта из России и прекращении импорта в РФ, а также дальнейшего развития проектов в стране и рекламных инвестиций. В заявлении компании говорилось, что она «не будет получать прибыль от своего присутствия в России».